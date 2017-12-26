С ассиста Ярмоленко был забит один из лучших голов Бундеслиги (Видео)

Немецкая Бундеслига обнародовала самые красивые голы в первой половине чемпионата сезона 2017-18 годов. Чемпионат выделила по одному лучшему взятии ворот каждой из 18-ти команд. В составе дортмундской "Боруссии" лучшим забитым мячом признано элегантный удар Синдзи Кагавы в ворота "Аугсбурга" в 7-м туре соревнований. Примечательно, что ассистировал японцу наш Андрей Ярмоленко.