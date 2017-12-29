Ордец стал победителем новогоднего шоу "Шахтера" "Верю не верю" (Видео)

В финале проекта встретились защитник "горняков" и сборной Украины Иван Ордец и ассистент Паулу Фонсеки Тиагу Леал. Сергей Кривцов в душе поет песни Муслима Магомаева, Тарасу Степаненко больше всего в бразильцах не нравится то, что они играют на барабанах, а Давид Хочолава хотел бы добавить в футболе еще пять арбитров. Что из этого правда, а что — нет, смогла ли ведущая программы Алла Бублий запутать финалистов и кто стал победителем шоу "Верю не верю"? Не пропустите прямо сейчас!