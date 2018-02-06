Промо-ролик матча "Шахтер" - "Рома" (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/02/roma.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/02/roma-567x309.jpg 2018-02-06T14:57:59+02:00 Футбол Шахтер снял промо-ролик, в котором украинских фанов на матч ЛЧ в Харькове приглашает главный тренер Паулу Фонсека. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-football/3896704-promo-rolik-matcha-shahter-roma-video.html

Промо-ролик матча "Шахтер" - "Рома" (Видео) Шахтер снял промо-ролик, в котором украинских фанов на матч ЛЧ в Харькове приглашает главный тренер Паулу Фонсека.