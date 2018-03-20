Милевский отдал решающий ассист в матче Кубка Беларуси (Видео)

Экс-нападающий киевского Динамо и сборной Украины снова взялся за старое. Артем Милевский помог брестскому Динамо победить в матче 1/4 Кубка Беларуси. Милевский отдал решающий голевой пас на 85-й минуте матча против ФК Слуцк. Динамо вышло в полуфинал. В конце встречи Артем еще и попытался перебросить вратаря ударом с центра поля.