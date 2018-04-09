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Эмоции взяли верх: игрок Первой лиги был удален за празднование гола (Видео)

Максим Фещук
20:11 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард "Арсенала" Максим Фещук получил красную карточку в матче Первой лиги сразу после забитого гола.

Поединок Первой лиги Украины Десна - Арсенал-Киев запомнился не только счетом 3:3, но и поведением игрока гостей Фещука.

Как информирует официальный сайт комитета арбитров Украины, Максим был удален на 86-й минуте, когда нападающий праздновал гол "повторяющимся жестом мастурбации".

Это считается неспортивным и провоцирующим поведением, за которое УЕФА обычно наказывает дисквалификацией.

32-летний Фещук выступает за Арсенал-Киев с 2018 года.

Последние годы игрок выступал в зарубежных чемпионатах.

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Новости спорта, Максим Фещук, Новости футбола, Первая лига, ФК Арсенал (Киев), Футбол.
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