Эмоции взяли верх: игрок Первой лиги был удален за празднование гола (Видео)

Поединок Первой лиги Украины Десна - Арсенал-Киев запомнился не только счетом 3:3, но и поведением игрока гостей Фещука.

Как информирует официальный сайт комитета арбитров Украины, Максим был удален на 86-й минуте, когда нападающий праздновал гол "повторяющимся жестом мастурбации".

Это считается неспортивным и провоцирующим поведением, за которое УЕФА обычно наказывает дисквалификацией.

32-летний Фещук выступает за Арсенал-Киев с 2018 года.

Последние годы игрок выступал в зарубежных чемпионатах.