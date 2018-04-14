Мощный удар Халка помог "Шанхай СИПГ" победить "Хэбей Чайна Форчун" (Видео)

В матче шестого тура чемпионата Китая "Шанхай СИПГ" принимал на своём поле "Хэбей Чайна Форчун". Встреча проходила на стадионе "Шанхай стэдиум" и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали У Лэй и бывший нападающий "Зенита" Халк, который отличился после мощного удара с пенальти. В составе гостей экс-форвард "Наполи" и "ПСЖ" Эсекьель Лавесси на 34-й минуте не смог реализовать 11-метровый. "Шанхай СИПГ" (18 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая после шести туров. "Хэбей Чайна Форчун" (7) находится на 10-й строчке.