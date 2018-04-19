Супер гол с дальней дистанции в Кубке Либертадорес (Видео)

В третьем туре группового этапа Кубка Либертадорес встречались аргентинский Атлетико Тукуман и Боливийский Стронгест. Аргентинцы одержали победу, а счет на 12-й минуте открыл правый защитник Николас Ромат, который, как показалось, искал решения продолжения атаки, но не придумал ничего лучше, чем "влупить" со сверхдальней дистанции. Получилось круто.