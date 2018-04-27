Иньеста со слезами на глазах прощается с "Барселоной" (Видео)

"Барселоны" на своём официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, посвящённый сегодняшнему анонсу полузащитника команды Андреса Иньесты об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. В видеоподборке собраны фрагменты с самыми эмоциональными моментами до, после и во время пресс-конференции, на которой 33-летний футболист объявил об уходе. Иньеста является воспитанником "Барселоны" и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды – в Суперкубке УЕФА и три раза становился победителем клубного чемпионата мира.