Месси забил шедевральный гол ударом через себя (Видео)

Барселона уже стала чемпионом Испании, но впереди у команды встреча с Реалом. На одной из тренировок накануне Эль-Классико Лионель Месси исполнил бисиклету. В активе аргентинца пока еще нет забитых голов в подобном стиле, поэтому Лео тренируется, что исправить это. Удастся ли это уже в матче с Реалом? Напомним, поединок Барселона – Реал состоится в воскресенье, 6 мая. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.