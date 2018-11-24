Михаил Мудрик: новое имя в Шахтере (Видео)

Михаил Мудрик стал первым футболистом, родившимся в XXI веке и сыгравшим за "Шахтер". Уже в 17 лет он тренируется с первой командой и дебютировал за клуб в Кубке Украины. В эксклюзивном интервью ФК Шахетар полузащитник рассказал, как ему приходилось совмещать танцы и футбол и что означают его татуировки.