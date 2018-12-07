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Пятница, 07.12.2018

Чемпион мира по боксу снялся в ролике к матчу Шахтер – Лион (Видео)

Известный боксер Вячеслав Сенченко стал героем проморолика, посвященного решающему матчу «Шахтера» на групповом этапе этого сезона против «Лиона». Сам матч будет показан 12 декабря в прямом эфире на телеканале «Футбол 2». Все болельщики, затаив дыхание, ждут матч «Шахтер» - «Лион», который решит судьбу «горняков» в еврокубках этого сезона. Победа откроет двери в плей-офф Лиги чемпионов, ничья дарит путевку в Лигу Европы, а поражение может оставить клуб без еврокубков весной. Поэтому всех украинских болельщиков ждет ударный вечер. Телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» в проморолике, посвященном этому противостоянию, проводят параллель с боксерским поединком. По сюжету, боксер-чемпион готовится к решающему поединку. Он много раз отстаивал свое чемпионское звание, он выдерживал тяжелые удары соперников. Падал на ринг, но каждый раз находил в себе силы подняться. Кто-то не верил в его успех, но он верил в себя всегда. Он не имеет права сдаваться, он всегда бьется до победы. Прямую трансляцию матча «Шахтер» - «Лион» смотрите 12 декабря в 22:00 на телеканале «Футбол 2» и на сайте footballua.tv.
Телеграф Спорт
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