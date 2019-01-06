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Воскресенье, 06.01.2019

Тер Штеген едва не пострадал при встрече с болельщиками Барселоны (Видео)

Немецкий вратарь "Барселона" Марк-Андре тер Штеген едва не получил серьёзнейшую травму на открытой тренировке во время автограф-сессии для болельщиков. Голкипер раздавал автографы, а в это время один из фанатов поднёс флажок прямо к лицу немца, едва не угодив ему в глаз древком. Спас тер Штегена стюард, который вовремя убрал флажок от лица вратаря. 26-летний тер Штеген перешёл в "Барселону" летом 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 19 голов. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов, в них пропущено четыре мяча. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.
championat.com
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