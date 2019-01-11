Селезнев провел первую тренировку в качестве игрока Малаги (Видео)

Нападающий Евгений Селезнев приступил к тренировкам с Малагой, сообщает официальный сайт испанского клуба. Сегодня утром украинский форвард провел первое занятие с "анчоусами", готовясь к воскресной встрече с Сарагосой. Малага объявила о подписании Селезнева в четверг, заключив с ним контракт до конца сезона с опцией двухлетнего продления.