Леганес презентовал Василия Кравца (Видео)

«Леганес» после приобретения украинского защитника Василия Кравца провел с его участием небольшую пресс-конференцию. Главным посылом новичкам команды стало слово «работа», благодаря которой Кравец намерен завоевать место в основе «Леганеса». Отметим, что Василий достаточно свободно говорит по-испански. Трансфер обошелся клубу ориентировочно в 2 миллиона евро.