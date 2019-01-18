Соль провел первую тренировку в Динамо (Видео)

К тренировочному лагерю киевского "Динамо" в Марбелье присоединился испанский форвард Фран Соль, который подписал контракт с нашим клубом в среду вечером. Сегодня утром он провел свою первую тренировку с командой Александра Хацкевича на полях Футбольного центра Марбельи. Новичка радушно встретили новые товарищи по команде. Напомним, уже завтра "бело-синие" проведут свой первый матч в новом году. Соперником динамовцев в товарищеской игре станет немецкий клуб "Бохум".