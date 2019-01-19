Динамо - Бохум 3:0 Видео голов и обзор матча

Динамо стартовало на тренировочном сборе в Испании с победы над Бохумом из второй немецкой Бундеслиги. Динамо — Бохум 3:0 Голы: Цыганков, 30, Русин, 69, 78 Динамо (первый тайм): Бойко — Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич — Соль. Динамо (второй тайм): Бущан — Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич — Че Че, Гармаш, Андриевский, Витор Буэно, Сидклей — Русин.