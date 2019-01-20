Сын легенды футбола Веа забил в дебютном матче за Селтик (Видео)

Тимоти Веа принадлежит французскому ПСЖ, но еще не готов конкурировать с ведущими нападающими клуба — Мбаппе, Неймаром и Кавани, а потому отправился в аренду в Селтик. Накануне Селтик в рамках 1/16 финала кубка Шотландии встретился с клубом Эйрдрионианс и одержал победу со счетом 3:0. Веа вышел на поле на 69-й минуте, а на 83-й отметился первым голом за команду.