Матвиенко: Коноплянка на 200% лучше Зинченко в юморе (Видео)

22-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины по футболу Николай Матвиенко ответил на вопросы болельщиков. — Твой клуб-мечта, футболист-авторитет из старшего поколения и из нынешних игроков? — Клуб, наверное, «Челси». С самого детства. Авторитеты? Сложный вопрос. А авторитетами являются Саша Кучер и Джон Терри. — Любимый игрок ФК «Динамо» Киев? — Даже не думал об этом. Наверное, это Коля Шапаренко. Из-за необычной прически. (смеется). — Никогда не думал переквалифицироваться в вингера? — До сих пор вот думаю. Мне кажется, что это мое. С правой стороны если смещаться в середину и в дальний бить. Это легко, почему бы и нет? — Как можешь охарактеризовать обстановку в сборной Украины? — Обстановка великолепная. — Смог бы перейти в киевское «Динамо»? — А что, есть предложение? Да нет, мне и так в «Шахтере» нравится. — Кто в сборной лучше шутит? Зинченко или Коноплянка? — У Зины с юмором вообще беда. Думаю, Конопа процентов на двести лучше. — Кто твой лучший друг, партнер по команде или сборной? — Плохих нет, а хорошие все. — Ты считаешь себя звездой? — Не сказал бы. У нас звезда — Андрей Николаевич Шевченко. Себя звездой не считаю. Я еще не достиг и четверти того, чего достиг Шевченко. — Хотел бы играть в Европе? Если да, то в какой команде. — Хотел бы, конечно. Команду не скажу. Но мне нравятся Италия и Англия. «Челси», конечно, нравится.