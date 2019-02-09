Динамо - Волеренга: видео голов и обзор матча

Динамо Киев в рамках сбора в Марбелье обыграло Волеренгу со счетом 2:1. Динамо — Волеренга 2:1 Голы: Русин, 6, Кравченко, 39 — Гродем, 69 Динамо: Бущан, Шабанов, Сидиклей, Смирный, Кравченко, Гармаш, Сидорчук, Алибеков, Шепелев (Че Че, 46), Андриевский, Русин