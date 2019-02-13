Шахтер - Айнтрахт: пресс-конференция Фонсеки и Хочолавы онлайн (Видео)

В среду, 13 февраля, главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и защитник Давид Хочолава ответят на вопросы журналистов перед первым матчем между Шахтером и Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию прямая видео-трансляция преёсс-конференции, которая начнется в 19:30.