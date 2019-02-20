Динамо - Олимпиакос: видео онлайн-трансляция пресс-конференции перед матчем

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич, а также один из игроков киевлян пообщаются с журналистами накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса. Пресс-конференция начнется в 16:50 по киевскому времени.