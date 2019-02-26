Известный биатлонист пригласил болельщиков на матч Десна - Динамо (Видео)

Экс-биатлонист Андрей Дериземля снялся в проморолике к матчу "Десна" - "Динамо". 41-летний черниговчанин пригласил земляков на стадион поддержать команду в поединке против одного из лидеров чемпионата. Поединок 20 тура УПЛ "Десна" - "Динамо" состоится 2 марта в субботу. Начало матча в 14:00 на стадионе имени Гагарина.