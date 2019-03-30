Воробей рассказал, что делать с "кривыми" ногами футболистов (Видео)

Андрей Воробей в развивающей футбольной программе Футбик научил будущих чемпионов разуму. Воробей продемонстрировал базовый технический элемент, рассказал о сборной Украины, и посоветовал кальций, чтобы ноги "не кривели" на тренировках. - А как ты играл сам? Тебе всегда говорили, ездил на лошади или сидел на бочке, ну по поводу кривых ног? -Хаха, нет, на самом деле я даже подтверждение имею, фотографии, где, вот не припомню точно, то в 10 или в 11 лет у меня ноги идеально ровные. Худым был как доска какая-то, однако ноги уровне. Буквально за год, за полтора пошли нагрузки, и ноги от нагрузок округлились. Не хватало может кальция, я не знаю… В челлендж на жонглирование между Воробьем и ведущим Романом Дьяченко победил 40-летний ветеран. За что молодой получил наказание.