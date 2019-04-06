Словацкий футболист забил победный гол бисиклетой в стиле Роналду (Видео)

Матч пятого дивизиона чемпионата Словакии "Спартак Квасов" – "Дольне Вестенице" украсил гол Мартина Лишки на 85-й минуте встречи. Форвард "Дольне Вестенице" открылся в штрафной после навеса и бисиклетой в стиле Роналду забил гол. Мяч стал победным в матче – гости выиграли со счетом 2:1.