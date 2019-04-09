В Бразилии футбольный матч завершился массовым побоищем (Видео)

Полуфинал чемпионата штата Гояс между командами "Атлетико Гоияниенсе" и "Вила-Нова" закончился жестокой дракой. Сильно пострадал командный фотограф "Атлетико". В инцидент вмешалась полиция и спецназ.