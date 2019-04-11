Шахтер показал, как красили клубный самолет (Видео)

Шахтер презентовал клубный самолет в фирменной ливрее оранжево-черного цвета. Покраска аэросудна проходила в США и теперь "горняки" показали эксклюзивные кадры этого процесса. На канале донецкого клуба в YouTube появилось видео о том, как происходило нанесение огромной эмблемы "горняков" на самолет.