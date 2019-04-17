Ингулец - Заря: видеотрансляция матча Кубка Украины

«Ингулец» в среду, 17 апреля, в поединке полуфинальной стадии Кубка Украины на своем поле сыграет против луганской «Зари». На предыдущей стадии турнира хозяева обыграли «Карпаты», а гости одолели «Львов». Начало - в 16:00.