Роналду-младший забил 12 голов за 2 матча (Видео)

В первом матче против "Маритиму Китай" футболист забил семь голов, причём все за первый тайм, а "Ювентус" в итоге выиграл 25:0. Во второй игре с "Камачи" сын Роналду отметился пятью забитыми мячами, а его команда победила с результатом 15:1. Напомним, что Криштиану Роналду-младший начал заниматься в академии "Ювентуса" в составе команды U9 после того, как его отец летом 2018 года сам перешёл в состав туринского клуба из мадридского "Реала".