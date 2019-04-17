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Среда, 17.04.2019

Роналду-младший забил 12 голов за 2 матча (Видео)

В первом матче против "Маритиму Китай" футболист забил семь голов, причём все за первый тайм, а "Ювентус" в итоге выиграл 25:0. Во второй игре с "Камачи" сын Роналду отметился пятью забитыми мячами, а его команда победила с результатом 15:1. Напомним, что Криштиану Роналду-младший начал заниматься в академии "Ювентуса" в составе команды U9 после того, как его отец летом 2018 года сам перешёл в состав туринского клуба из мадридского "Реала".
sport.ua
Фото: Инстаграм
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