Динамо - Шахтер. Видео трансляция матча

В среду, 24-го апреля, в центральном матче 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» будет принимать донецкий «Шахтер». Встреча начнется в 18:30.