Диего Марадона: трейлер фильма о легендарном футболисте (Видео)

Ленту представят на кинофестивале в Каннах, который будет проходить с 14 по 25 мая, а премьера ожидается 14 июня по всему миру. Сообщается, что фильм смонтирован из 500 часов видеоматериала из личного архива Марадоны, который никогда ранее не был продемонстрирован зрителям. Напомним, что за свою карьеру Марадонна играл в Аргентинос Хуниорс, Бока Хуниорс, Барселоне, Наполи, Севилье и Ньюэллс Олд Бойз. В составе сборной Аргентины Марадона выиграл чемпионат мира в 1986 году.