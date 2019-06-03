Ибрагимович забил фантастический гол в МЛС (Видео)

"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в домашнем матче MLS с "Нью-Инглэнд Революшн". Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась со счётом 1:2. Гостям удалось выйти вперёд под занавес первого тайма – на 45-й минуте гол забил нападающий Кристиан Пенилья. Вскоре после начала второй половины встречи – на 60-й минуте – "Нью-Инглэнд Революшн" удвоил преимущество усилиями форварда Тила Барнбери. На 84-й минуте "Гэлакси" удалось сократить разрыв в счёте благодаря красивому голу нападающего Златана Ибрагимовича, которому удалось исполнить удар через себя. В концовке матча хозяева имели возможность уйти от поражения, однако мяч попал в перекладину.