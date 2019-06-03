Скачать
Понедельник, 03.06.2019

Ибрагимович забил фантастический гол в МЛС (Видео)

"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в домашнем матче MLS с "Нью-Инглэнд Революшн".  Встреча прошла на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" в Карсоне и завершилась со счётом 1:2. Гостям удалось выйти вперёд под занавес первого тайма – на 45-й минуте гол забил нападающий Кристиан Пенилья. Вскоре после начала второй половины встречи – на 60-й минуте – "Нью-Инглэнд Революшн" удвоил преимущество усилиями форварда Тила Барнбери. На 84-й минуте "Гэлакси" удалось сократить разрыв в счёте благодаря красивому голу нападающего Златана Ибрагимовича, которому удалось исполнить удар через себя. В концовке матча хозяева имели возможность уйти от поражения, однако мяч попал в перекладину.
championat.com
Фото: Инстаграм
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Златан Ибрагимович, Футбол, Видео, Новости футбола.
10:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь