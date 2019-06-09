Безумный ляп вратаря в матче МЛС (Видео)

Сан-Хосе Эзеркуэйкс на своем поле принимал Даллас в рамках МЛС. На 27-й минуте игры голкипер хозяев Дэниел Вега плохо обработал мяч, который прошел у него между ног и залетел в ворота. Несмотря на курьезный гол, Сан-Хосе Эзеркуэйкс ушел от поражения, сыграв вничью (2:2).