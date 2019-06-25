Заря и Днепр-1 сыграли вничью в контрольном матче: обзор и видео голов

Луганская "Заря" и новичок УПЛ "Днепр-1" провели в Запорожье товарищеский матч, который завершился вничью со счетом 1:1. Смотрите видео голов и обзор матча "Заря" – "Днепр-1".