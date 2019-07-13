Динамо – Брентфорд: видеотрансляция матча

В субботу, 13-го июля, товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» играет против английского «Брентфорда» из Лондона. Матч проходит в Енбахе (Австрия), на поле стадиона «Енбах-Штадион», начало в 13:00. Динамо: Бущан – Шабанов, Попов, Бурда, Кендзера – Кадири – Де Пена, Шепелев, Буяльский, Караваев – Беседин.