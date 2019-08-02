Срна заговорил на украинском (Видео)

Донецкий «Шахтер» представил новый комплект домашней формы сезона-2019/20. Промо-ролик озвучил экс-капитан «горняков» Дарио Срна, ныне входящий в тренерский штаб «Шахтера», причем сделал это на украинском языке. Дизайн футболки вдохновлен расцветкой формы, в которой «Шахтер» 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА.