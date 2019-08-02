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Пятница, 02.08.2019

Срна заговорил на украинском (Видео)

Донецкий «Шахтер» представил новый комплект домашней формы сезона-2019/20. Промо-ролик озвучил экс-капитан «горняков» Дарио Срна, ныне входящий в тренерский штаб «Шахтера», причем сделал это на украинском языке. Дизайн футболки вдохновлен расцветкой формы, в которой «Шахтер» 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА.
sport.ua
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ФК Шахтер, Футбол, Видео, Дарио Срна.
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