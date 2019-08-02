Яремчук вновь забил гол в Лиге Европы (Видео)

В ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы встречались румынский Виторул и бельгийский Гент. Напомним, в составе бельгийцев блестяще выступает наш Роман Яремчук. Несмотря на то, что Гент проиграл - 2:1, Роман здорово проявил себя в двухматчевом противостоянии (3 гола, 2 ассиста). Благодаря великолепной игре нашего нападающего Гент одолел румын с общим счетом 7:5.