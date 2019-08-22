Аталанта Малиновского разгромила Монцу 9:1 (Видео)

В среду, 21 августа, «Аталанта» Руслана Малиновского сыграла контрольный матч против «Монцы», которая представляет Серию С. Команда украинского хавбека, который недавно восстановился после травмы, победила со счетом 9:1. Руслан провел на поле первый тайм.