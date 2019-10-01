Экс-игрок сборной Украины исполнил "сухой лист" (Видео)

В понедельник, 30 сентября, «Ужгород» с минимальным счетом переиграл «Буковину» в рамках 12-го тура Второй лиги. Единственный гол в матче забил бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Адриан Пуканыч. 36-летний футболист отправил мяч в сетку ворот прямым ударом в углового.