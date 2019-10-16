15 лет назад Месси дебютировал за Барселону (Видео)

16 октября 2004 года. Стадион Монжуик в Барселоне. Каталонское дерби. Эспаньол - Барселона. При счете 0:1 за 8 минут до окончания встречи на поле появился Лионель Месси. Месси было 17 лет, 3 месяца и 22 дня.