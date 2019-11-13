Сборная Украины активно готовится к матчу с Эстонией (Видео)

Завтра, 14 ноября, в Запорожье сборная Украины проведет товарищескую встречу против Эстонии. Это будет подготовительный матч перед заключительным туром отбора на ЧЕ-2020, в котором игроки Шевченко сыграют против Сербии.