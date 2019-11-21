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Четверг, 21.11.2019

Легионеры Динамо сели за парту (Видео)

Для успеха команды важно понимать друг друга. Старший преподаватель КНУ им. Шевченко, кандидат филологических наук Татьяна Белюга уже много лет учит динамовцев понимать друг друга на поле. Ее уроки посещают футболисты Карлос де Пена, Фран Соль, Миккель Дуэлунд, Томаш Кендзера. Как динамовские легионеры учат язык. Смотрите видео от официального YouTube-канала киевского «Динамо».
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