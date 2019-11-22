Самый нелепый пенальти в истории футбола (Видео)

В финале бразильского Кубка Верди «Куяба» по пенальти обыграл «Пайсанду» (пен. 5:4). Ключевой послематчевый пенальти в серии при счете 4:4 пробивал Каике Оливейра. Похоже, бразильскому футболисту удалось пробить дно. Игрок зачем-то взял длинный разбег, очень медленно подошел к мячу и... смотрите, что было дальше.