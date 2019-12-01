Милан прервал серию без побед в матче против Пармы (Видео)

Подопечные Стефано Пиоли наконец-то прервали серию без побед. Милан в конце матча забил, отличился Эрнандес. Чтобы сравнять счет у хозяев были считанные минуты, но они не смогли этого сделать.