Карпаты - Десна: видео онлайн-трансляция матча

Сегодня, 8 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Украины по футболу Карпаты - Десна. Встреча пройдет во Льове на стадионе "Украина", начало игры в 14:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча.