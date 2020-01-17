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Пятница, 17.01.2020

Что-то пошло не так: неудачный дебют Лунина в Овьедо (Видео)

Андрей Лунин совсем недавно перебрался в Овьедо на правах аренды и сразу же получил место в старте на игру против Альмерии. Поединок завершился поражением новой команды украинского голкипера, а он сам пропустил два гола: с пенальти и после несогласованности с защитником. Отметим, что защитник Овьедо Аррибас назвал пенальти, который назначили в ворота его команды, смешным.
football.ua
Фото: Twitter
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