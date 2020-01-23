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Четверг, 23.01.2020

Каштру вручил награды лучшим игрокам Шахтера за 2019 год (Видео)

Главный тренер донецкого футбольного клуба “Шахтер” Луиш Каштру вручил награды лучшим игрокам 2019 года Андрею Пятову и Тарасу Степаненко. Вручение наград автору лучшего гола прошлого года и лучшему игроку “Шахтера” состоялось во время вчерашней утренней тренировки команды на сборе в Белеке (Турция). Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”. “Горняки” поздравили лауреатов аплодисментами и шутками. После приветствия началась привычная для тренировочных сборов работа: бег, квадраты, развитие финальной фазы атаки и удары по воротам. Группа защитников завершила сессию рядом специальных упражнений для отработки действий в обороне. Вечером подопечные Луиша Каштру тренировались в фитнес-зале.
Укринформ
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