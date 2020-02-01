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Суббота, 01.02.2020

Ливерпуль разгромил Саутгемптон 4:0 (Видео голов)

В матче 25-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл на своем поле "Саутгемптон" 4:0. Гости продержались только один тайм. После перерыва «Ливерпуль» забил четыре мяча (Салах-2, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон) и добыли 24 победу в 25 матчах этого сезона в АПЛ. Команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» набрал 73 очка и опережает вторую команду лиги «Манчестер Сити» на 22 очка. Свой матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет 2 февраля на выезде против «Тоттенхэма».
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ФК Ливерпуль, ФК Саутгемптон, АПЛ, Чемпионат Англии.
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