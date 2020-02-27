Футбольное чудо: вратарь забил решающий гол на последней минуте (Видео)

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между "Тигрес" и "Альянсой" подарил зрителям драматичную развязку. На последней из четырёх добавленных к основному времени минут, когда счёт был 3:2, хозяева получили право на штрафной удар на углу штрафной площади. Помогать партнёрам пришёл и вратарь Науэль Гусман. Хавбек "Тигрес" Эдуардо Варгас совершил подачу, и аргентинский голкипер замкнул её, приведя болельщиков в восторг. Гол Гусмана стал решающим в противостоянии. В первом матче "Альянса" на своём поле одержала победу со счётом 2:1, и с учётом правила гостевого гола "Тигрес" было необходимо забить на два мяча больше, чем соперник. Таким образом, мексиканский коллектив пробился в 1/4 финала турнира.