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Четверг, 27.02.2020

Футбольное чудо: вратарь забил решающий гол на последней минуте (Видео)

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между "Тигрес" и "Альянсой" подарил зрителям драматичную развязку. На последней из четырёх добавленных к основному времени минут, когда счёт был 3:2, хозяева получили право на штрафной удар на углу штрафной площади. Помогать партнёрам пришёл и вратарь Науэль Гусман. Хавбек "Тигрес" Эдуардо Варгас совершил подачу, и аргентинский голкипер замкнул её, приведя болельщиков в восторг. Гол Гусмана стал решающим в противостоянии. В первом матче "Альянса" на своём поле одержала победу со счётом 2:1, и с учётом правила гостевого гола "Тигрес" было необходимо забить на два мяча больше, чем соперник. Таким образом, мексиканский коллектив пробился в 1/4 финала турнира.
championat.com
Фото: Твиттер
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Футбол, Видео, Гол, Новости футбола, ФК Тигрес, ФК Альянс, Науэль Гусман.
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