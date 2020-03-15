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Воскресенье, 15.03.2020

Гол-пушка Михайличенко в матче с Шахтером (Видео)

Ближе к концу матча было видно, что у "Зари" осталось больше сил, а игроки "Шахтера" после тяжелой игры с "Вольфсбургом" заметно устали. И это привело к развязке на 84-й минуте. После подачи углового Давид Хочолава головой выбил мяч к линии штрафной площади, где первым к нему успел Богдан Михайличенко. Тот с лету с левой ноги мощнейшим ударом пробил так, что едва не порвал сетку ворот.  &nbsp; &nbsp;
sport.ua
Фото: ФК Шахтер
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