Гол-пушка Михайличенко в матче с Шахтером (Видео)

Ближе к концу матча было видно, что у "Зари" осталось больше сил, а игроки "Шахтера" после тяжелой игры с "Вольфсбургом" заметно устали. И это привело к развязке на 84-й минуте. После подачи углового Давид Хочолава головой выбил мяч к линии штрафной площади, где первым к нему успел Богдан Михайличенко. Тот с лету с левой ноги мощнейшим ударом пробил так, что едва не порвал сетку ворот.