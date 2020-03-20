Шевченко, Ракицкий, Клейтон: лучшие голы УПЛ (Видео)

Украинский футбол переживает не лучшие времена. Однако еще шесть лет назад в наш чемпионат переезжали талантливые латиноамериканцы или сильные европейские легионеры. Соответственно и уровень команд был намного выше, что способствовало классной игре. А там где качественный футбол, там эффектные голы. Канал UA-Футбол сделал свою подборку самых ярких ударов, которая должна стать хорошей рекламой для украинской Премьер-лиги.